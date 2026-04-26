Гол Чалова назвали «редким астрономическим явлением»

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на гол нападающего «Кайсериспора» Федора Чалова.

«Накануне футбольный мир стал свидетелем чуда. Федя Чалов, прозябающий в Турции, сделал 1+1 в матче с «Ризеспором». Команда Феди даже выиграла, правда, все равно идет в зоне вылета. А сам нападающий впервые в ее составе отметился результативными действиями.

Мало кто помнит, что свой предыдущий гол Федя забил 28 сентября прошлого года. Так что вчерашнее – это практически редкое астрономическое явление», – написал Борзыкин.