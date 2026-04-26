Гол Чалова назвали «редким астрономическим явлением»

Сегодня, 09:53
3

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на гол нападающего «Кайсериспора» Федора Чалова.

«Накануне футбольный мир стал свидетелем чуда. Федя Чалов, прозябающий в Турции, сделал 1+1 в матче с «Ризеспором». Команда Феди даже выиграла, правда, все равно идет в зоне вылета. А сам нападающий впервые в ее составе отметился результативными действиями.

Мало кто помнит, что свой предыдущий гол Федя забил 28 сентября прошлого года. Так что вчерашнее – это практически редкое астрономическое явление», – написал Борзыкин.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Кайсериспор Чалов Федор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777189551
А можно и по-другому-"изысканное гастрономическое блюдо".Типа соловьиных языков.
Ответить
Alexander.saf
1777190341
Даже палка раз в год стреляет
Ответить
Император 1
1777190957
Успехов ему
Ответить
