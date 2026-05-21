Кисляк ответил, звонил ли ему Моуринью по поводу перехода в «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал об интересе «Фенербахче» прошлым летом.

Тогда стамбульскую команду тренировал Жозе Моуринью, который по окончании сезона возглавит «Реал».

«Не, сам Моуринью, конечно, мне не звонил. Я сам узнавал это из новостей. Поэтому у меня нет никаких инсайдов по этому поводу.

Но я думаю, что вряд ли он сам меня хотел. Но было такое», – заявил Кисляк.