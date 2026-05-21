Кисляк ответил, звонил ли ему Моуринью по поводу перехода в «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал об интересе «Фенербахче» прошлым летом.
Тогда стамбульскую команду тренировал Жозе Моуринью, который по окончании сезона возглавит «Реал».
«Не, сам Моуринью, конечно, мне не звонил. Я сам узнавал это из новостей. Поэтому у меня нет никаких инсайдов по этому поводу.
Но я думаю, что вряд ли он сам меня хотел. Но было такое», – заявил Кисляк.
- 20-летний Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне в его активе 8+8 в 42 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
- Он связан с московским клубом контрактом до 30 июня 2029 года.
Источник: ютуб-канал сборной России