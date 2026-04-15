Заявление Джикии о своем будущем

Сегодня, 18:57
1

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о своем будущем.

«Просто хочется подвести к итогу все эти догадки, о которых некие специалисты у нас [в России] догадываются за меня, про мою карьеру. Иногда, когда здешнее руководство читает российскую прессу, немножко некрасиво и как-то некомпетентно всe получается. Поэтому у меня недавно был разговор из-за некоторых таких негативных высказываний, слухов в прессе. Я, переговорив с руководством, дал понять, что не надо читать лишнее.

Есть я, есть руководство – мы отлично поговорили. И всe отлично. Я сказал, что если что-то хочу вам сказать, если будут какие-то вопросы у меня, я приду и скажу это вам в лицо, а не как-то через третьих лиц. Пожали друг другу руки и закрыли эту тему.

Конечно, тоже приятно, что люди не забывают, фантазируют, вспоминают, за меня принимают решение. Это тоже часть этой игры. Здесь хочется сказать, что если нужна какая-то достоверная информация, то в XXI веке с сегодняшними технологиями у каждого футбольного человека через одно-два рукопожатия можно найти номер и сделать интервью, спросить, уточнить и друг к другу с уважением отнестись. А не что-то там от себя писать и какие-то выводы делать, формировать какое-то общественное мнение. Что сегодня тоже, конечно, многие делают», – сказал Джикия.

  • Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
  • Он забил 2 гола в 16 матчах.
  • На счету защитника более 40 игр за сборную России.

Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре» 3
Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ 3
Раскрыт российский клуб, где Джикия может оказаться летом 3
Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Джикия Георгий
Комментарии (1)
k611
1776269663
Много текста, а в чем суть заявления непонятно...
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
21:51
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
21:11
1
В РПЛ выявили команду без яиц
20:31
7
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
20:17
14
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
20:11
1
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
19:53
5
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
19:19
6
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
19:14
13
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
19:05
6
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
18:29
9
Заявление Джикии о своем будущем
18:57
1
Агент Джикии высказался о положении защитника в «Антальяспоре»
11 апреля
3
Юран назвал клуб, который возглавит
4 апреля
2
Булыкин предостерег Чалова: «Он потом может не перейти даже в клубы РПЛ»
26 марта
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Юран рассказал о переговорах с турецким клубом
19 марта
Тедеско на грани увольнения из «Фенербахче»
14 марта
7
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
Юран ведет переговоры с клубом из Турции
13 марта
3
Российский игрок забил 7-й гол в чемпионате Турции
11 марта
10
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову
5 марта
4
В Турции сообщили о серьезной болезни Тедеско
4 марта
5
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
26 февраля
2
ВидеоОсимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой»
17 февраля
Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности
15 февраля
7
Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии
13 февраля
6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
12 февраля
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Джикия ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
9 февраля
4
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
8 февраля
3
«Бавария» вернула французского защитника в «Галатасарай»
5 февраля
Тренер «Кайсериспора» – о Чалове: «Он поразил меня»
5 февраля
9
Чалов впервые прокомментировал переход в «Кайсериспор»
5 февраля
1
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Чалову предрекли провал: «Турецкий чемпионат для наших игроков неприемлем»
4 февраля
5
Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции
4 февраля
ФотоТурецкий клуб объявил об аренде Чалова
4 февраля
7
