Заявление Джикии о своем будущем

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия высказался о своем будущем.

«Просто хочется подвести к итогу все эти догадки, о которых некие специалисты у нас [в России] догадываются за меня, про мою карьеру. Иногда, когда здешнее руководство читает российскую прессу, немножко некрасиво и как-то некомпетентно всe получается. Поэтому у меня недавно был разговор из-за некоторых таких негативных высказываний, слухов в прессе. Я, переговорив с руководством, дал понять, что не надо читать лишнее.

Есть я, есть руководство – мы отлично поговорили. И всe отлично. Я сказал, что если что-то хочу вам сказать, если будут какие-то вопросы у меня, я приду и скажу это вам в лицо, а не как-то через третьих лиц. Пожали друг другу руки и закрыли эту тему.

Конечно, тоже приятно, что люди не забывают, фантазируют, вспоминают, за меня принимают решение. Это тоже часть этой игры. Здесь хочется сказать, что если нужна какая-то достоверная информация, то в XXI веке с сегодняшними технологиями у каждого футбольного человека через одно-два рукопожатия можно найти номер и сделать интервью, спросить, уточнить и друг к другу с уважением отнестись. А не что-то там от себя писать и какие-то выводы делать, формировать какое-то общественное мнение. Что сегодня тоже, конечно, многие делают», – сказал Джикия.