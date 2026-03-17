Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия рассмотрит варианты возвращения в РПЛ в летнее трансферное окно.

Сообщается, что игрок разочаровался в местном чемпионате и хочет вернуться в Россию. При этом информация о переговорах Джикии с «Факелом» не соответствует действительности.

32-летний Джикия провел 14 матчей за «Антальяспор» в этом сезоне, забил 2 гола.

Сообщалось, что в клубе были задержки с выплатами по зарплате.

Россиянин пропустил последние 14 матчей своей команды в чемпионате Турции, сыграв в этом году лишь 1 раз в Кубке страны.

Также может вернуться в Россию вратарь «Штурма» Даниил Худяков. У него уже были варианты прошедшей зимой, но он решил остаться в австрийском клубе до конца сезона.