Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ

Защитник «Антальяспора» Георгий Джикия рассмотрит варианты возвращения в РПЛ в летнее трансферное окно.
Сообщается, что игрок разочаровался в местном чемпионате и хочет вернуться в Россию. При этом информация о переговорах Джикии с «Факелом» не соответствует действительности.
- 32-летний Джикия провел 14 матчей за «Антальяспор» в этом сезоне, забил 2 гола.
- Сообщалось, что в клубе были задержки с выплатами по зарплате.
- Россиянин пропустил последние 14 матчей своей команды в чемпионате Турции, сыграв в этом году лишь 1 раз в Кубке страны.
Также может вернуться в Россию вратарь «Штурма» Даниил Худяков. У него уже были варианты прошедшей зимой, но он решил остаться в австрийском клубе до конца сезона.
- 22-летний Худяков пропустил больше 150 дней за последний год из-за травм.
- В этом сезоне он провел за «Штурм» 3 матча: 2 в Лиге Европы и 1 в Кубке Австрии. В них Худяков пропустил 6 голов и провел 1 встречу на ноль.
- Также россиянин сыграл 5 матчей за вторую команду «Штурма» во второй Бундеслиге, где пропустил 9 мячей.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»