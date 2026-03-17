Гурцкая – о «Рубине»: «Они завалятся, «Ахмат» их съест»

Агент Тимур Гурцкая считает, что «Рубин» не финиширует 7-м в текущем сезоне РПЛ.
– Вы начинаете радоваться, что не поспорили с Селюком?
– Нет, «Рубин» не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест.
– Там было предложение на новый сезон, а не на этот.
– На новый сезон, я уверен, такого не будет.
- Сейчас казанцы занимают в РПЛ 8-е место с 29 очками после 21 тура, «Ахмат» идет 9-м с 27 очками. 7-е место занимает «Динамо» с 30 баллами.
- С 14 января главным тренером «Рубина» стал Франк Артига.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»