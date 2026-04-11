«Это шанс всей жизни»: Геркус дал совет Батракову

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову нужно соглашаться на трансфер в «ПСЖ».

«Люди же переходят в «ПСЖ». Из «Зенита» был трансфер, из «Краснодара». Всe реально.

Безусловно, Батракову сначала будет тяжеловато выходить в стартовом составе французской команды, но даже если его отдадут в хорошую аренду, то будет неплохо. Потом заиграет и вернeтся в «ПСЖ».

Это шанс всей жизни, потому что он с пяти лет ездил на электричке на тренировки из Орехово-Зуево. Надо рисковать. Если не пойдeт, то ничего страшного.

А вдруг у него получится и он станет игроком «ПСЖ»? Он талантливый парень и со всем справится», – сказал Геркус.