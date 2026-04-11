«Это шанс всей жизни»: Геркус дал совет Батракову

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову нужно соглашаться на трансфер в «ПСЖ».
«Люди же переходят в «ПСЖ». Из «Зенита» был трансфер, из «Краснодара». Всe реально.
Безусловно, Батракову сначала будет тяжеловато выходить в стартовом составе французской команды, но даже если его отдадут в хорошую аренду, то будет неплохо. Потом заиграет и вернeтся в «ПСЖ».
Это шанс всей жизни, потому что он с пяти лет ездил на электричке на тренировки из Орехово-Зуево. Надо рисковать. Если не пойдeт, то ничего страшного.
А вдруг у него получится и он станет игроком «ПСЖ»? Он талантливый парень и со всем справится», – сказал Геркус.
- «ПСЖ» запросил визу для российского хавбека.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
Источник: Metaratings