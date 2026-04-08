«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»

«ПСЖ» ждет полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Примерно год назад, мои знакомые, имеющие отношение к «ПСЖ» сказали мне, что «ПСЖ» запросил рабочую визу в российском посольстве для «главного таланта российской лиги».
Сначала я подумал про Эдуарда Сперцяна, но по Сперцяну не нужно было бы обращаться в российское посольство», – написал источник.
За парижан уже выступает россиянин Матвей Сафонов.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
- «ПСЖ» претендует на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал «Бульвар Бино»