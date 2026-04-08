«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»

«ПСЖ» ждет полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Примерно год назад, мои знакомые, имеющие отношение к «ПСЖ» сказали мне, что «ПСЖ» запросил рабочую визу в российском посольстве для «главного таланта российской лиги».

Сначала я подумал про Эдуарда Сперцяна, но по Сперцяну не нужно было бы обращаться в российское посольство», – написал источник.

За парижан уже выступает россиянин Матвей Сафонов.