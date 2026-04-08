«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом может перейти в «ПСЖ».
«Французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока. Планируется, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров», – написал источник.
За парижан уже выступает россиянин Матвей Сафонов.
- Батраков провeл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах этого сезона, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
- По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро. Дороже россиян нет.
- «ПСЖ» претендует на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»