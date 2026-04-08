«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом может перейти в «ПСЖ».

«Французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока. Планируется, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров», – написал источник.

За парижан уже выступает россиянин Матвей Сафонов.