У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ

«ПСЖ» рассчитывает подписать полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша и вингера Крисенсио Саммервилла.
Лондонцы, вылетевшие из АПЛ, оценили первого в 80 миллионов евро, второго – примерно в 50 миллионов.
Парижане собираются воспользоваться тем, что «молотобойцам» необходимо срочно улучшить свое финансовое состояние, и заключить более выгодную сделку. При этом пока никаких официальных предложений со стороны «ПСЖ» не было.
- 21-летний Фернандеш в минувшем сезоне провел за «Вест Хэм» 42 матча, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
- У 24-летнеего Саммервилла на счету 34 игры, 7 голов и 5 ассистов за клуб в сезоне-2025/26.
- Срок контракта португальца с «Вест Хэмом» рассчитан до середины 2030 года, нидерландца – до середины 2029-го.
Источник: Foot Mercato