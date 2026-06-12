У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ

«ПСЖ» рассчитывает подписать полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша и вингера Крисенсио Саммервилла.

Лондонцы, вылетевшие из АПЛ, оценили первого в 80 миллионов евро, второго – примерно в 50 миллионов.

Парижане собираются воспользоваться тем, что «молотобойцам» необходимо срочно улучшить свое финансовое состояние, и заключить более выгодную сделку. При этом пока никаких официальных предложений со стороны «ПСЖ» не было.