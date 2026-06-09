Появился еще один претендент на Шевалье

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье интересен не только «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».

На 24-летнего француза также претендует «Бешикташ».

Голкипера устраивают предлагаемые финансовые условия, но ему бы хотелось выступать в более конкурентной лиге.