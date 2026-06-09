Появился еще один претендент на Шевалье

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье интересен не только «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».
На 24-летнего француза также претендует «Бешикташ».
Голкипера устраивают предлагаемые финансовые условия, но ему бы хотелось выступать в более конкурентной лиге.
- Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года, однако не сумел выиграть конкуренцию за место в старте у россиянина Матвея Сафонова. В концовке сезона француз получил повреждение и выбыл из строя.
- Всего за парижский клуб Шевалье провел 26 матчей, пропустил 28 мячей и в 10 встречах сохранил ворота сухими.
- Контракт вратаря с «ПСЖ» действует до июня 2030 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.
- Француз пропустит ЧМ-2026 – его не включили в итоговую заявку сборной.
Источник: L’Equipe