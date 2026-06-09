Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Появился еще один претендент на Шевалье

Сегодня, 18:35

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье интересен не только «Астон Вилле» и «Тоттенхэму».

На 24-летнего француза также претендует «Бешикташ».

Голкипера устраивают предлагаемые финансовые условия, но ему бы хотелось выступать в более конкурентной лиге.

  • Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года, однако не сумел выиграть конкуренцию за место в старте у россиянина Матвея Сафонова. В концовке сезона француз получил повреждение и выбыл из строя.
  • Всего за парижский клуб Шевалье провел 26 матчей, пропустил 28 мячей и в 10 встречах сохранил ворота сухими.
  • Контракт вратаря с «ПСЖ» действует до июня 2030 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.
  • Француз пропустит ЧМ-2026 – его не включили в итоговую заявку сборной.

Еще по теме:
Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции
В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон 5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова 18
Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Турция. Суперлига ПСЖ Бешикташ Шевалье Люка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков отклонил предложение от зарубежного клуба
19:50
Хаби Алонсо определил семь неприкасаемых игроков в «Челси»
19:25
«Ахмат» объявил о подписании экс-защитника «Зенита»
19:13
2
«Крылья Советов» приняли решение по 37-летнему Песьякову
18:59
4
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
18:52
2
Червиченко сомневается, что «Спартак» купит Воробьева: «Потому что не такой жирный кусок можно утащить в сторону»
18:27
5
Артета мечтает о переходе Винисиуса в «Арсенал»
17:48
4
«Динамо» объявило о вхождении еще одного тренера в штаб Шварца
17:40
1
Лапочкин одним словом описал решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026
17:32
4
ЦСКА нашел нового форварда во Второй лиге
17:17
5
Все новости
Все новости
Появился еще один претендент на Шевалье
18:35
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
15:56
39-летний Жиру принял решение по своему будущему
Вчера, 20:34
1
Мнение Фетисова о том, стоит ли присвоить Сафонову звание ЗМС
Вчера, 11:24
2
«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером
Вчера, 11:07
1
«Бывает непросто»: жена Сафонова – о браке с Матвеем
Вчера, 10:20
Дембеле предъявляет претензии Мбаппе в сборной Франции
Вчера, 09:27
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу
7 июня
1
Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции
7 июня
Гурцкая определил лучшего игрока в истории Грузии
6 июня
6
В «ПСЖ» определились с основным вратарем на следующий сезон
6 июня
5
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в мае
5 июня
2
Аршавин признался, что не гордится Сафоновым: «Акинфеев лучше»
5 июня
6
ФотоВ Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова
5 июня
3
ВидеоМакрон показал, как жмет руку Сафонову
5 июня
11
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
2
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
«ПСЖ» купит нового вратаря
4 июня
4
Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства
4 июня
4
ФотоСафонов попал в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES
4 июня
3
Семин ответил на вопрос, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
4 июня
3
Сафонова осудили за пост в соцсети
4 июня
3
Впечатления Сафонова от встречи с Макроном
3 июня
15
Сафонов пройдет по красной дорожке престижной премии
3 июня
3
Сафонова признали лучшим вратарем Европы
3 июня
7
Депутат Госдумы объяснила, почему Сафонову не присвоят звание ЗМС
3 июня
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 