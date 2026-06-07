Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье, сообщает аккаунт PSG Report в соцсетях.
Английский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве замены Эмилиано Мартинесу – по информации СМИ, аргентинский голкипер намерен покинуть команду.
- Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года, однако не сумел выиграть конкуренцию за место в старте у россиянина Матвея Сафонова. В концовке сезона француз получил повреждение и выбыл из строя.
- Всего за парижский клуб Шевалье провел 26 матчей, пропустил 28 мячей и в 10 встречах сохранил ворота сухими.
- Контракт вратаря с «ПСЖ» действует до июня 2030 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»