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  • Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции

Шевалье может уйти в АПЛ из-за проигранной Сафонову конкуренции

Сегодня, 10:17

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье, сообщает аккаунт PSG Report в соцсетях.

Английский клуб рассматривает 24-летнего француза в качестве замены Эмилиано Мартинесу – по информации СМИ, аргентинский голкипер намерен покинуть команду.

  • Шевалье перешел в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года, однако не сумел выиграть конкуренцию за место в старте у россиянина Матвея Сафонова. В концовке сезона француз получил повреждение и выбыл из строя.
  • Всего за парижский клуб Шевалье провел 26 матчей, пропустил 28 мячей и в 10 встречах сохранил ворота сухими.
  • Контракт вратаря с «ПСЖ» действует до июня 2030 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Астон Вилла Сафонов Матвей Шевалье Люка
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