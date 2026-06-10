Сафонов показал новую прическу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предстал в новом образе.
Российский голкипер показал новую прическу.
«Всем привет. Думал попросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы. Поэтому просто наблюдайте. Обнялись», – сказал Сафонов.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд, обыграв в финале «Арсенал».
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова