Сафонов показал новую прическу

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предстал в новом образе.

Российский голкипер показал новую прическу.

«Всем привет. Думал попросить, чтобы вы оценили новый образ, но мне без разницы. Поэтому просто наблюдайте. Обнялись», – сказал Сафонов.