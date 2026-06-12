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  • Сафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»

Сафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»

Вчера, 17:17
4

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поучаствовал в челлендже «Поймай палку».

Ему нужно было ловить вертикальные стержни, которые в случайный момент падали сверху.

Он не сумел поймать ни одной палки в первых пяти попытках. Затем Сафонов успешно справился с двумя подряд, однако после этого вновь допустил промах, после чего поймал два оставшиихся стержня. В сумме он поймал 4 палки из 10.

«Как плохо, как тяжело, ужас», – сказал Сафонов.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

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Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1781275034
Шутки были уже, про то, как ему кидают палки?))
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рылы
1781277599
это чё за передача из 90х?
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KPCC-SPB
1781280447
главное что б не провалился в челенже "кинь палку", я в его годы без проблем и 5 и 6 кидал
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