Сафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поучаствовал в челлендже «Поймай палку».

Ему нужно было ловить вертикальные стержни, которые в случайный момент падали сверху.

Он не сумел поймать ни одной палки в первых пяти попытках. Затем Сафонов успешно справился с двумя подряд, однако после этого вновь допустил промах, после чего поймал два оставшиихся стержня. В сумме он поймал 4 палки из 10.

«Как плохо, как тяжело, ужас», – сказал Сафонов.