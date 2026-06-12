Сафонов провалился в челлендже «Поймай палку»: «Как плохо, как тяжело, ужас»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поучаствовал в челлендже «Поймай палку».
Ему нужно было ловить вертикальные стержни, которые в случайный момент падали сверху.
Он не сумел поймать ни одной палки в первых пяти попытках. Затем Сафонов успешно справился с двумя подряд, однако после этого вновь допустил промах, после чего поймал два оставшиихся стержня. В сумме он поймал 4 палки из 10.
«Как плохо, как тяжело, ужас», – сказал Сафонов.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
Источник: Спортс''