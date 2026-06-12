В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что президент США Дональд Трамп не поедет на матч сборной с Парагваем на ЧМ-2026.

«Он не будет присутствовать на первом матче. Как мы уже говорили, у него очень плотный график. Но я знаю, что он будет вовлечен в происходящее на протяжении всего чемпионата мира.

Однако, зная президента Трампа уже 30 лет, могу сказать одно: ждите неожиданностей. Всегда ожидайте от него захватывающих моментов. Меня бы не удивило, если бы на протяжении всего турнира он все больше и больше вовлекался в обсуждение чемпионата мира», – сказал Джулиани.