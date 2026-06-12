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В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026

Вчера, 17:08
6

Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что президент США Дональд Трамп не поедет на матч сборной с Парагваем на ЧМ-2026.

«Он не будет присутствовать на первом матче. Как мы уже говорили, у него очень плотный график. Но я знаю, что он будет вовлечен в происходящее на протяжении всего чемпионата мира.

Однако, зная президента Трампа уже 30 лет, могу сказать одно: ждите неожиданностей. Всегда ожидайте от него захватывающих моментов. Меня бы не удивило, если бы на протяжении всего турнира он все больше и больше вовлекался в обсуждение чемпионата мира», – сказал Джулиани.

  • Игра между США и Парагваем пройдет 13 июня в 4:00 мск в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде на «Соу-Фай Стэдиум».
  • Сообщалось, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Парагвай США
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1781274083
...могу сказать одно: ждите неожиданностей, например указание о чемпионстве США... ну когда ещё?
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Cleaner
1781274501
Трампа ждет неплохой процент от доходов ФИФА на этом Чемпионате Мира! А остальное этому торгашу по барабану!
Ответить
Номэд
1781274979
Замутит сам себе очередное покушение.
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Loko_Roma
1781276375
В финале при награждении он схватит кубок и улетит в закат на собственном вертолете
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Айболид
1781276810
Будет со своими спецслужбами тренеров похищать . А если у сб.сша дело запахнет керосином - двинет к стадиону авианосец .
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Таврида
1781279003
Нет проблем. Объявит сборную СШП чемпионом, а остальных ракетами расхреначит.
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