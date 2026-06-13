11 июня 2026 Мексика – ЮАР (2:0)
Автор гола: Киньонес
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Автор гола: Хименес
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12 июня Южная –Корея Чехия (2:1)
Автор гола: Ладислав Крейчи
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Автор гола: Хван Ин Бом
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Автор гола: Хен-Гю О
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12 июня Канада – Босния и Герцеговина (1:1)
Автор гола: Кайл Ларин
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Автор гола: Йово Лукич
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13 июня США – Парагвай (4:1)
Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота на седьмой минуте.
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Фоларин Балогун сделал счет 2:0 к 31-й минуте.
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В самой концовке первого тайма Фоларин Балогун увеличил счет до 3:0.
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Маурисио отквитал один мяч на 73-й минуте.
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Джованни Рейна на 98-й минуте довел счет до разгромного.
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Источник: «Бомбардир»