11 июня 2026 Мексика – ЮАР (2:0)

Автор гола: Киньонес

Автор гола: Хименес

12 июня Южная –Корея Чехия (2:1)

Автор гола: Ладислав Крейчи

Автор гола: Хван Ин Бом

Автор гола: Хен-Гю О

12 июня Канада – Босния и Герцеговина (1:1)

Автор гола: Кайл Ларин

Автор гола: Йово Лукич

13 июня США – Парагвай (4:1)

Дамиан Бобадилья срезал мяч в свои ворота на седьмой минуте.

Фоларин Балогун сделал счет 2:0 к 31-й минуте.

В самой концовке первого тайма Фоларин Балогун увеличил счет до 3:0.

Маурисио отквитал один мяч на 73-й минуте.

Джованни Рейна на 98-й минуте довел счет до разгромного.