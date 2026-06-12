ЧМ-2026. Гол экс-игрока «Рубина» помог Южной Корее победить Чехию (2:1)

Южная Корея обыграла Чехию в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча проходила на стадионе «Акрон» в Мексике и закончилась со счетом 2:1.

На гол Ладислава Крейчи Южная Корея ответила забитыми мячами бывшего полузащитника «Рубина» Хван Ин Бома и Хен-Гю О.

Южная Корея занимает второе место в группе А. Чехи располагаются на третьей строчке.