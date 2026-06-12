Реакция «Локомотива» на удаление Монтеса в матче ЧМ-2026 за фол на Хулисо Мудау

Пресс-служба «Локомотива» отчиталась об игре своего защитника Сесара Монтеса в матче-открытии чемпионата мира-2026 против ЮАР (2:0).
«Капитанская повязка и... красная карточка.
Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР – 2:0. Но в следующей игре без нашего защитника», – написали москвичи.
- Монтес получил красную карточку от бразильского судьи Вилтона Сампайо на 90+2 минуте за фол на Хулисо Мудау.
- Сесар пропустит матч 2-го тура группового этапа против Южной Кореи (19 июня).
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»