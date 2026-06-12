Реакция «Локомотива» на удаление Монтеса в матче ЧМ-2026 за фол на Хулисо Мудау

Пресс-служба «Локомотива» отчиталась об игре своего защитника Сесара Монтеса в матче-открытии чемпионата мира-2026 против ЮАР (2:0).

«Капитанская повязка и... красная карточка.

Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР – 2:0. Но в следующей игре без нашего защитника», – написали москвичи.