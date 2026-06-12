Тренер ЮАР назвал хорошей игру своей команды в матче с Мексикой

Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос высказался о поражении от Мексики (0:2) в матче-открытии ЧМ-2026.

«По первой красной карточке, думаю, не нужно ничего говорить. А вот по второй… Мне кажется, мексиканский игрок просто заблокировал моего футболиста – такое бывает. Судья принял другое решение, поэтому немного обидно, что нам пришлось доигрывать матч вдевятером.

Я считаю, моя команда провела хороший матч. В некоторые моменты Мексика выглядела даже отчаявшейся, они не знали, как найти свободные зоны, так что в целом все было хорошо. Единственное, над чем нам нужно поработать к следующей игре, – работа с мячом. Сегодня в этом компоненте мы были не очень хороши», – сказал Броос.