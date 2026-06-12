Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о своем попадании в состав национальной команды на ЧМ-2026.

«Новый вызов в сборную получил в прошлом году после почти десятилетней паузы, что для многих, наверное, стало неожиданностью. Не стану скрывать, случались моменты, когда и мне казалось, что больше не пригласят, но я никогда не переставал верить, что возвращение в национальную команду реально.

Продолжал как следует работать в «Зените», стараясь расти, прибавлять в мастерстве, играть хорошо и стабильно. Поэтому, когда возможность наконец представилась вновь, я был полностью готов ею воспользоваться.

Плюс мне очень комфортно работать с нашим главным тренером Карло Анчелотти. Во-первых, он взял столько трофеев, что обеспечил себе величие и уважение навсегда. Во-вторых, Мистер знает, как вселить уверенность в футболистов: постоянно говорит с нами, объясняет, чего хочет в плане тактики, но при этом предоставляет свободу играть по-нашему, по-бразильски.

Анчелотти и другие тренеры сборной попросили меня быть таким же, как в «Зените»: боевым, надежным в обороне и всегда готовым помочь в атаке, когда это необходимо.

Совершенно очевидно, что раз и Луис Энрике попал в заявку национальной команды на чемпионат мира, то Анчелотти регулярно наблюдал за нами в матчах за клуб. Именно благодаря тому, что к «Зениту» и РПЛ было пристальное внимание, у нас с Луисом и появилась возможность проявить себя на тренировочных сборах и в отборочных встречах ЧМ.

Что касается цели в финальном турнире, то Бразилия, конечно, всегда нацелена на борьбу за самые высокие места. Если будем сфокусированы на ней и сконцентрированы с самого начала, то у нас есть все необходимое для успешного выступления на мундиале.

Хотя уже в группе нас будут ждать три очень сложных соперника. Марокко традиционно показывает качественный футбол на последних крупных международных соревнованиях, у шотландцев отличная физподготовка, а Гаити точно постарается проявить себя наилучшим образом. А вот по плей-офф конкурентов загадывать не стоит – нужно уверенно идти от матча к матчу и показывать свою силу в каждом из них.

Да, Бразилия не добиралась до финалов чемпионатов мира уже 24 года, с момента триумфа на ЧМ в Японии и Корее. Таков футбол. Все эти годы мы всегда входили в число фаворитов, но и соперники были очень сильны. Верю, что этим летом сможем изменить эту ситуацию.

Почему все должно поменяться именно сейчас? Бразилия всегда обладала отменным подбором игроков. Сейчас у нас есть талант, опыт и футболисты, привыкшие к важным и ответственным матчам. Задача – пройти как можно дальше и бороться до самого последнего мгновения за шестой Кубок мира в нашей истории», – написал Дуглас Сантос.