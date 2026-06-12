Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал запрет на въезд в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

«Отстранение судьи за то, что он сомалиец... В этом есть глубокий оттенок расизма. Меня это беспокоит. Футбол – это не об этом. Это совсем другое. Это народный спорт.

А цены на билеты – они возмутительны! Мне стыдно за все, что я вижу, за то, во что превратился мой спорт.

Для меня самым ярким событием в жизни было ожидание чемпионата мира каждые четыре года, начиная с 10 лет.

А теперь я вижу этот привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим. Это вызывает у меня чувство дискомфорта.

Я пока не хочу говорить, что это чемпионат мира позора, но надеюсь, что мы больше не увидим того, что уже видели и от чего меня тошнит», – сказал Дюгарри.