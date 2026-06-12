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  • Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»

Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»

Вчера, 14:49
7

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал запрет на въезд в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

«Отстранение судьи за то, что он сомалиец... В этом есть глубокий оттенок расизма. Меня это беспокоит. Футбол – это не об этом. Это совсем другое. Это народный спорт.

А цены на билеты – они возмутительны! Мне стыдно за все, что я вижу, за то, во что превратился мой спорт.

Для меня самым ярким событием в жизни было ожидание чемпионата мира каждые четыре года, начиная с 10 лет.

А теперь я вижу этот привкус расизма, когда к одним странам относятся иначе, чем к другим. Это вызывает у меня чувство дискомфорта.

Я пока не хочу говорить, что это чемпионат мира позора, но надеюсь, что мы больше не увидим того, что уже видели и от чего меня тошнит», – сказал Дюгарри.

  • Артан обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
  • Он будет судить игру Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».

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Источник: RMC Sport
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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Император Бомжей
1781267430
Тем временем русские...))) Российский фанат без билета попал на матч открытия ЧМ-2026: болельщик «Спартака» Николай Угодник просто сделал вид, что он волонтёр, и вызвался выносить флаги перед матчем Мексики и ЮАР. Благодаря этому россиянин попал в тоннель, который вёл прямо к полю, а оттуда «нае*ать колхозников и вписаться на трибуну было делом техники»: Николай пробрался в VIP-ложу и бесплатно смотрел исторический матч с лучших мест «Ацтеки». Уже на трибуне Угодник познакомился с местным врачом-хирургом, который сказал ему: «Будут проблемы в Монтеррее – звони. Все картели я оперирую после перестрелок»
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Антрацитовый волхв
1781269882
Даже, если так, то что в этом такого? Я, если что, не про самого судью.
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Давид59
1781272259
Про сомалийского судью. Типа расизм. На американской таможне выяснилось, что этот молодой человек находится в базе данных, которая имеет отношение к сомалийским преступным группировкам. Ах как просто бросать обвинения в воздух! Есть такое русское выражение "учи матчасть"
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