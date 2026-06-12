Министр внутренней безопасности США высказался о запрете на въезд судьи из Сомали

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин высказался о запрете на въезд в страну арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.
Он отверг предположения о том, что данное решение отражает предвзятость по отношению к определенным национальностям, включая сомалийцев.
«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с криминалом, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию.
Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина.
Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так.
Мы тесно сотрудничаем с ФИФА, постоянно общаемся с их директорами. Всем, кому было отказано, мы объясняли причины отказа», – сказал Маллин.
- Артан обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
- Он будет судить игру Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».