Министр внутренней безопасности США высказался о запрете на въезд судьи из Сомали

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин высказался о запрете на въезд в страну арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

Он отверг предположения о том, что данное решение отражает предвзятость по отношению к определенным национальностям, включая сомалийцев.

«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с криминалом, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию.

Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина.

Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так.

Мы тесно сотрудничаем с ФИФА, постоянно общаемся с их директорами. Всем, кому было отказано, мы объясняли причины отказа», – сказал Маллин.