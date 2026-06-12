Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр внутренней безопасности США высказался о запрете на въезд судьи из Сомали

Министр внутренней безопасности США высказался о запрете на въезд судьи из Сомали

Вчера, 11:27
7

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин высказался о запрете на въезд в страну арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на матчах ЧМ-2026.

Он отверг предположения о том, что данное решение отражает предвзятость по отношению к определенным национальностям, включая сомалийцев.

«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с криминалом, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию.

Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку, но тому есть причина.

Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Нет, это не так.

Мы тесно сотрудничаем с ФИФА, постоянно общаемся с их директорами. Всем, кому было отказано, мы объясняли причины отказа», – сказал Маллин.

  • Артан обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
  • Он будет судить игру Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой».

Еще по теме:
Коэффициенты букмекеров на матч: Катар – Швейцария 13 июня 2026 года
Коэффициенты букмекеров на матч: США – Парагвай 13 июня 2026 года
Где смотреть матч Катар – Швейцария: во сколько прямая трансляция 13 июня 2026
Источник: Anadolu Ajansi
Чемпионат мира
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1781253562
«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с криминалом, въезжать в страну.(с) Так ваша страна основана "людьми с судимостями и теми , кто "возможно" имеет связи с киминалом" . Собственно марку вы держите и "традиции" блюдёте , с начала основания сша. Государство - беспредельщик и криминальный авторитет , на политической карте мира - это одно из определений вашей ангосаксонской конгломерации .
Ответить
R_a_i_n
1781257959
Чуваку с возможной судимостью и возможными связями с криминалом запретили въезд в страну, президент которой имеет судимость и сам является босом криминальной структуры!
Ответить
Cleaner
1781265417
Пиндосы вы двуличные, потому и отказали!!!...((((((((((((((
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
7
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 