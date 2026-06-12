Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины

Вчера, 11:47
3

«Ювентус» договорился об условиях контракта с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

«Бьянконери» продолжают работать над трансфером с бирмингемским клубом, а сам аргентинец приступил к поиску жилья в Турине.

В то же время на случай, если требования «Астон Виллы» окажутся для «Ювентуса» слишком высокими, итальянский клуб рассматривает альтернативный вариант – Яна Облака из «Атлетико».

  • 33-летний Мартинес в сезоне-2025/26 в 44 встречах за клуб пропустил 49 голов, сыграл на ноль в 14 поединках.
  • 33-летний Облак в минувшем сезоне в 43 играх за клуб пропустил 55 голов, сыграл на ноль в 11 встречах.
  • Transfermarkt оценивает аргентинца в 12 миллионов евро, словенца – в 15 миллионов.

Еще по теме:
«Ювентус» выбрал нового вратаря – это не Агкацев
В «Ювентусе» прокомментировали интерес к российскому вратарю
«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева
Источник: gianlucadimarzio.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Атлетико Астон Вилла Ювентус Мартинес Эмилиано Облак Ян
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1781255578
Возьмите Агкацева и не парьтесь! Есть еще Бориско, но он на травме.. Какой облак, ему уже 187 лет!
Ответить
САДЫЧОК
1781260087
Эмилиано Мартинес сейчас номер 1 !
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Модрич устал от футбола и думает закончить карьеру
Вчера, 20:55
3
«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины
Вчера, 11:47
3
Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»
10 июня
5
«Ювентус» выбрал нового вратаря – это не Агкацев
8 июня
«Интер» ведет уникальные переговоры с 37-летним Мхитаряном
8 июня
1
«Ювентус» может купить вратаря из АПЛ вместо Агкацева
7 июня
Тедеско пытался сорвать трансфер «Зенита»
7 июня
1
«Фиорентина» уволила экс-тренера «Спартака»
5 июня
2
Вице-чемпион Италии официально расстался с тренером
5 июня
«Интер» предложил 40+5 миллионов за защитника сборной Италии
4 июня
Фото«Наполи» потратил 50 миллионов на нападающего «Манчестер Юнайтед»
3 июня
«Реал» близок к покупке защитника за 25 миллионов
2 июня
1
Итальянский клуб объявил о назначении Тедеско
2 июня
2
ВидеоСпаллетти в Италии заговорил на русском языке
2 июня
1
Стало известно, почему Хави отказал «Милану»
30 мая
Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»
30 мая
Фабрицио Романо раскрыл новый клуб Тедеско
29 мая
1
«Интер» заинтересован в подписании вратаря с российскими корнями
29 мая
1
«Болонья» может назначить экс-тренера «Спартака»
28 мая
Конте совершил благородный поступок при увольнении из «Наполи»
28 мая
Сарри во второй раз уволили из «Лацио»
27 мая
1
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Аллегри едва не избил Ибрагимовича в ресторане
27 мая
8
«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам
25 мая
«Милан» уволил Аллегри и трех директоров
25 мая
4
Ибрагимович принял решение по будущему Аллегри в «Милане»
25 мая
Фабрицио Романо назвал следующее место работы Гаттузо
25 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 