«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины

«Ювентус» договорился об условиях контракта с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.
«Бьянконери» продолжают работать над трансфером с бирмингемским клубом, а сам аргентинец приступил к поиску жилья в Турине.
В то же время на случай, если требования «Астон Виллы» окажутся для «Ювентуса» слишком высокими, итальянский клуб рассматривает альтернативный вариант – Яна Облака из «Атлетико».
- 33-летний Мартинес в сезоне-2025/26 в 44 встречах за клуб пропустил 49 голов, сыграл на ноль в 14 поединках.
- 33-летний Облак в минувшем сезоне в 43 играх за клуб пропустил 55 голов, сыграл на ноль в 11 встречах.
- Transfermarkt оценивает аргентинца в 12 миллионов евро, словенца – в 15 миллионов.
Источник: gianlucadimarzio.com