«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины

«Ювентус» договорился об условиях контракта с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

«Бьянконери» продолжают работать над трансфером с бирмингемским клубом, а сам аргентинец приступил к поиску жилья в Турине.

В то же время на случай, если требования «Астон Виллы» окажутся для «Ювентуса» слишком высокими, итальянский клуб рассматривает альтернативный вариант – Яна Облака из «Атлетико».