Юран получил новое назначение

Сергей Юран стал главным тренером «Урала».
Клуб отметил, что перед специалистом поставлена задача вывести команду в РПЛ.
«Теперь Сергей Николаевич будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь. Добро пожаловать на Урал, Сергей Николаевич!» – говорится в сообщении «Урала».
- 57-летний Юран в мае был назначен главным тренером «СКА-Хабаровск», но уже через две недели покинул клуб.
- «Урал» стал 17-м клубом в тренерской карьере Юрана.
Источник: официальный сайт «Урала»