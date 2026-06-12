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Юран получил новое назначение

Вчера, 13:59
13

Сергей Юран стал главным тренером «Урала».

Клуб отметил, что перед специалистом поставлена задача вывести команду в РПЛ.

«Теперь Сергей Николаевич будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь. Добро пожаловать на Урал, Сергей Николаевич!» – говорится в сообщении «Урала».

  • 57-летний Юран в мае был назначен главным тренером «СКА-Хабаровск», но уже через две недели покинул клуб.
  • «Урал» стал 17-м клубом в тренерской карьере Юрана.

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Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. PARI Первая лига Урал Юран Сергей
Комментарии (13)
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...уефан
1781263067
...ну, будем мониторить Юрана с Уралом и ждать в РПЛ...
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Цугундeр
1781263363
)) Врагу не сдааётся наш гордый Юран, или говно не тонет. Семейные причины у него. ))
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АК 68
1781263531
Нет сомнений, что Урал с барсиком на следующий год будет в РПЛ.
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Литейный 4 (returned)
1781264412
Куда бы этот физрук не сунулся везде случается цугундер. Надо быть без башки, чтобы этого подписывать. Гыгыгы
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FFR
1781264679
В Екатеринбурге будет холодновато после Турции.
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Semenycch
1781264744
Семейные причины? А по поводу Урала, лигу нужно увеличивать до 18 команд, чтобы действительно большие регионы России были представлены в высшей лиге!
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Cleaner
1781264943
Трепач Мостовой, бери пример с Юрана!
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Dr Metal
1781270361
Не дали Берёзе поработать
Ответить
рылы
1781270760
шинник и химки выводил в премьер-лигу. наверное, поэтому назначили.
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vvv123
1781305814
Этот псих Урал добьет.
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