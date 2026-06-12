Юран получил новое назначение

Сергей Юран стал главным тренером «Урала».

Клуб отметил, что перед специалистом поставлена задача вывести команду в РПЛ.

«Теперь Сергей Николаевич будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь. Добро пожаловать на Урал, Сергей Николаевич!» – говорится в сообщении «Урала».