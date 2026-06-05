Макрон показал, как жмет руку Сафонову

Президент Франции Эммануэль Макрон выложил ролик в соцсетях после встречи с победителями Лиги чемпионов – «ПСЖ».
Макрон отдельно показал видео, как жмет руку российскому вратарю Матвею Сафонову.
- Парижане победили «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Англичане забили первыми в первом тайме, но во втором преимущество упустили.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому «Реалу».
- Сафонов провел финальный матч полностью. На этой неделе он приедет в Россию в отпуск.
Источник: «Бомбардир»