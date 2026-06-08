«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о браке с блогером Мариной (в девичестве – Кондратюк).
– Каково быть мужем популярного блогера?
– Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.
Источник: Peopletalk