«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о браке с блогером Мариной (в девичестве – Кондратюк).

– Каково быть мужем популярного блогера?

– Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена.