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  • «Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером

«Это труд и постоянная работа»: Сафонов – о браке с популярным блогером

8 июня, 11:07
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о браке с блогером Мариной (в девичестве – Кондратюк).

– Каково быть мужем популярного блогера?

– Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла ее моя жена.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.

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Источник: Peopletalk
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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...уефан
1780906856
...а я так и не понял, кто это тот "успешный блогер", мужем которого является Мотя? Прекратите говорить загадками!...
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