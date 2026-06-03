Во Франции предсказали дальнейшую судьбу Сафонова

Лоран Перрен, журналист Le Parisien, сообщил, что Матвей Сафонов сохранит место основного вратаря ПСЖ в следующем сезоне.
«Он завоевал место в основе, так что у него нет причин уходить», – заявил Перрен.
Также журналист высказался о положении другого вратаря парижского клуба – Люка Шевалье.
«Главный вопрос касается Люка Шевалье – он лишился места в составе и не попал на чемпионат мира. Бывшему игроку «Лилля» предстоит решить, в каком направлении развивать карьеру, но если он останется, то начнет в роли дублера», – добавил Лоран Перрен.
- Российский вратарь Матвей Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» и по ходу минувшего сезона вытеснил Шевалье из стартового состава.
- Люка Шевалье пополнил состав парижан минувшим летом, перебравшись из «Лилля».
- «ПСЖ» с помощью Сафонова выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд.
Источник: Planete PSG