Во Франции предсказали дальнейшую судьбу Сафонова

Лоран Перрен, журналист Le Parisien, сообщил, что Матвей Сафонов сохранит место основного вратаря ПСЖ в следующем сезоне.

«Он завоевал место в основе, так что у него нет причин уходить», – заявил Перрен.

Также журналист высказался о положении другого вратаря парижского клуба – Люка Шевалье.

«Главный вопрос касается Люка Шевалье – он лишился места в составе и не попал на чемпионат мира. Бывшему игроку «Лилля» предстоит решить, в каком направлении развивать карьеру, но если он останется, то начнет в роли дублера», – добавил Лоран Перрен.