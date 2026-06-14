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  • Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС

Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС

Вчера, 16:59
7

Бывший тренер «Балтики», «Томи», сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову можно присвоить звание заслуженного мастера спорта.

«Сафонов высоко несет знамя российского футбола в Европе. Как-то поощрить его за это можно. Исходя из этого, можно говорить, что он достоин звания заслуженного мастера спорта России. Я не буду против, если Сафонову присвоят это звание.

То, что он мастер спорта международного класса, – это точно. Человек дважды выиграл Лигу чемпионов. Надо награждать – давайте награждать. Я не буду против, если меня спросят», – сказал Непомнящий.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал восемь трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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Источник: «Советский спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Непомнящий Валерий
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1781446989
Конечно он прославляет наш футбол, в отличие от всяких Ловчевых,Гершковичей, Понамаревых , Колосковвх и всякой протухшей субстанции.
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sochi-2013
1781448115
Внешний вид не соответствует. Пока ЗПФ
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neim
1781448581
А причем здесь Россия ? Во Франции добился успеха, пусть его Франция и награждает титулами, например "заслуженного мастера спорта Франции". Звучит не плохо и выглядит справедливо.
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Krics
1781450137
Все эти звания давно надо отметить,Союз распался,а льготы остались,есть профессиональный спорт,где платят по заслугам.
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NewLife
1781450349
Нет, лучше звание ЗМСФ - заслуженный мастер спорта Франции🇫🇷
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rumynov83
1781452937
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз ставка» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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Hector вернулся
1781455628
Что ему даст это звание?
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