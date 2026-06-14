Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС

Бывший тренер «Балтики», «Томи», сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову можно присвоить звание заслуженного мастера спорта.

«Сафонов высоко несет знамя российского футбола в Европе. Как-то поощрить его за это можно. Исходя из этого, можно говорить, что он достоин звания заслуженного мастера спорта России. Я не буду против, если Сафонову присвоят это звание.

То, что он мастер спорта международного класса, – это точно. Человек дважды выиграл Лигу чемпионов. Надо награждать – давайте награждать. Я не буду против, если меня спросят», – сказал Непомнящий.