Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»

«Монако», вопреки слухам, не ведет продвинутых переговоров с «Барселоной» о переходе полузащитника Марка Касадо.
Также монегаски не ведут переговоров и с самим футболистом.
Также из борьбы за Касадо, похоже, выбыл «Атлетико» – мадридцы не ищут игрока на эту позицию.
«Барселона» хочет продать хавбека до 30 июня, чтобы сбалансировать бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей. Если же Касадо останется, то в следующем сезоне у испанца будет еще меньше игрового времени.
Наиболее реальный вариант – переход полузащитника в «Аль-Хиляль», с которым контактирует Жорже Мендеш, агент Касадо. Кроме того, возможен трансфер в «Бетис» – севильский клуб давно интересуется хавбеком.
- 22-летний Касадо в минувшем сезоне провел за «Барселону» 34 матча, отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
- Срок контракта Касадо с «блауграной» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: Sport.es