Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»

«Монако», вопреки слухам, не ведет продвинутых переговоров с «Барселоной» о переходе полузащитника Марка Касадо.

Также монегаски не ведут переговоров и с самим футболистом.

Также из борьбы за Касадо, похоже, выбыл «Атлетико» – мадридцы не ищут игрока на эту позицию.

«Барселона» хочет продать хавбека до 30 июня, чтобы сбалансировать бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей. Если же Касадо останется, то в следующем сезоне у испанца будет еще меньше игрового времени.

Наиболее реальный вариант – переход полузащитника в «Аль-Хиляль», с которым контактирует Жорже Мендеш, агент Касадо. Кроме того, возможен трансфер в «Бетис» – севильский клуб давно интересуется хавбеком.