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«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу

Сегодня, 17:18
1

«Реал» не сможет купить Витинью или Жоау Невеша из «ПСЖ».

Парижский клуб отказался продавать обоих полузащитников – их считают неприкасаемыми и ключевой частью проекта.

Предложений от «Реала» по португальцам не было, но об интересе к ним сообщало несколько источников.

  • В сезоне-2025/26 Витинья забил 7 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах.
  • В активе Невеша 7 забитых мячей и 4 результативных передачи в 38 играх.
  • Контракты обоих игроков с «ПСЖ» рассчитаны до 2029 года.
  • У хавбеков одинаковая рыночная стоимость – 140 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Витинья Невеш Жоау
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Император Бомжей
1780842533
Естественно, одни из лучших футболистов планеты))
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