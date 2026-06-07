«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу

«Реал» не сможет купить Витинью или Жоау Невеша из «ПСЖ».

Парижский клуб отказался продавать обоих полузащитников – их считают неприкасаемыми и ключевой частью проекта.

Предложений от «Реала» по португальцам не было, но об интересе к ним сообщало несколько источников.