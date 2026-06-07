«ПСЖ» ответил на запрос «Реала» по Витинье и Невешу

«Реал» не сможет купить Витинью или Жоау Невеша из «ПСЖ».
Парижский клуб отказался продавать обоих полузащитников – их считают неприкасаемыми и ключевой частью проекта.
Предложений от «Реала» по португальцам не было, но об интересе к ним сообщало несколько источников.
- В сезоне-2025/26 Витинья забил 7 голов и сделал 10 ассистов в 50 матчах.
- В активе Невеша 7 забитых мячей и 4 результативных передачи в 38 играх.
- Контракты обоих игроков с «ПСЖ» рассчитаны до 2029 года.
- У хавбеков одинаковая рыночная стоимость – 140 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо