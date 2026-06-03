Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», признан самым дорогим голкипером французской Лиги 1 по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость россиянина выросла до 30 миллионов евро. Обновление последовало за победой парижан над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов-2025/26.