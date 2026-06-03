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Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции

3 июня, 15:49
3

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», признан самым дорогим голкипером французской Лиги 1 по версии Transfermarkt.

Рыночная стоимость россиянина выросла до 30 миллионов евро. Обновление последовало за победой парижан над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов-2025/26.

  • Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды завоевать трофей Лиги чемпионов. Победы достигнуты в двух сезонах подряд.
  • В минувшем сезоне вратарь провел 27 матчей во всех турнирах, в 12 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.
  • Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 14 июня 2024 года и подписал контракт до 2029 года.

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Источник: Transfermarkt
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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Император 1
1780497479
Самый дорогой не всегда самый сильный
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Чилим.
1780505076
Бомба- вы идиоты? Заголовок:Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции Содержание:Сафонов, вратарь «ПСЖ», признан самым дорогим голкипером французской Лиги 1.
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bashnat013
1780505553
Интересно как они это установили !
Ответить
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