Сафонов – сильнейший вратарь чемпионата Франции

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», признан самым дорогим голкипером французской Лиги 1 по версии Transfermarkt.
Рыночная стоимость россиянина выросла до 30 миллионов евро. Обновление последовало за победой парижан над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов-2025/26.
- Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды завоевать трофей Лиги чемпионов. Победы достигнуты в двух сезонах подряд.
- В минувшем сезоне вратарь провел 27 матчей во всех турнирах, в 12 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.
- Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 14 июня 2024 года и подписал контракт до 2029 года.
Источник: Transfermarkt