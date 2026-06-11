УЕФА назначил на Суперкубок с участием Сафонова арбитра из Сомали

Сомалийский арбитр Омар Артан обслужит матч за Суперкубок УЕФА-2026.

Ранее ФИФА включила Артана в список судей на чемпионат мира-2026, однако он не смог принять участие в турнире, поскольку ему не разрешили въезд на территорию США.

Решение назначить Артана на Суперкубок УЕФА принято в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между УЕФА и КАФ для расширения сотрудничества, в том числе в сфере судейства.