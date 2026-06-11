УЕФА назначил на Суперкубок с участием Сафонова арбитра из Сомали

Сомалийский арбитр Омар Артан обслужит матч за Суперкубок УЕФА-2026.
Ранее ФИФА включила Артана в список судей на чемпионат мира-2026, однако он не смог принять участие в турнире, поскольку ему не разрешили въезд на территорию США.
Решение назначить Артана на Суперкубок УЕФА принято в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между УЕФА и КАФ для расширения сотрудничества, в том числе в сфере судейства.
- Встреча между победителем Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» и обладателем Лиги Европы «Астон Виллой» пройдет 12 августа в Зальцбурге.
- 34-летний Артан входит в международный список ФИФА с 2018 года и, несмотря на молодой возраст, зарекомендовал себя как один из ведущих судей мира.
- Среди наиболее заметных матчей, которые он обслуживал, – ответная финальная встреча Лиги чемпионов КАФ сезона-2025/26. По итогам 2025 года Артан был признан лучшим мужским арбитром Африканской конфедерации футбола.
Источник: УЕФА