Два фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе

Болельщики Остин Франклин и Кевин Акото были выбраны из более чем 6000 претендентов для публичного просмотра матчей во время ЧМ-2026.

Они должны наблюдать за всеми 104 играмии чемпионата мира в специальном прозрачном кубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Франклин и Акото будут следить за играми там на протяжении всего турнира.

Благодаря участию в акции они заработают по 50 тысяч долларов.

Акция привлекла внимание прохожих: вокруг куба собираются болельщики, которые наблюдают за тем, как двое фанатов смотрят футбол.