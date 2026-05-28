Карпин прокомментировал поражение России от Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от Египта в товарищеском матче (0:1).
– Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться.
– Вы эмоционально реагировали на бровке.
– Это больше про судью. Сейчас нет смысла про него говорить.
– Что не получилось?
– После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону.
– Кем остались довольны?
– Это я футболистам скажу.
- Единственный гол забит во втором тайме.
- Египет готовится к ЧМ-2026.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»