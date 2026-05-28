Карпин прокомментировал поражение России от Египта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о поражении от Египта в товарищеском матче (0:1).

– Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться.

– Вы эмоционально реагировали на бровке.

– Это больше про судью. Сейчас нет смысла про него говорить.

– Что не получилось?

– После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону.

– Кем остались довольны?

– Это я футболистам скажу.