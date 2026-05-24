Новое заявление Дюкова о снятии бана с российского футбола

Президент РФС Александр Дюков допускает, что российские команды будут возвращены в международные турниры в 2026 году.
– Чувствуете приближение допуска футбола? В командных видах начались потепления.
– Футбол более сильно политизирован, так как является самым популярным видом спорта.
Перспектива возвращения есть, решение по юношеским клубам принято еще в 2023 году. Надеемся, будет реализовано.
- Бан действует с февраля 2022 года.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026.
- Клубы РПЛ не участвовали в 4 еврокубковых сезонах подряд.
