  • «Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

Сегодня, 12:38
3

Телеканал «Матч ТВ» объявил, что проведет трансляции трех ближайших товарищеских матчей сборной России.

«BETBOOM матчи сборной России – на «Матч ТВ»! До ЧМ будет чем заняться 🔥Покажем в прямом эфире все три игры – с Египтом, Буркина-Фасо, а ещe с Тринидадом и Тобаго. Уже ждeм 🤩» – говорится в сообщении.

28 мая Россия сыграет товарищеский матч против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.

  • Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Египет Тринидад и Тобаго Буркина-Фасо (Буркина-Фасо)
Комментарии (3)
Semenycch
1779703091
Зачем, кому этот бред, эти матчи нужны? Футболистам надо отдохнуть перед следующим сезоном, а не заниматься ерундой!
Император 1
1779704705
Отлично!
Mirak92
1779707326
Лучше сыну время уделю, чем вот это вот.
