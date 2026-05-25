«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

Телеканал «Матч ТВ» объявил, что проведет трансляции трех ближайших товарищеских матчей сборной России.

«BETBOOM матчи сборной России – на «Матч ТВ»! До ЧМ будет чем заняться 🔥Покажем в прямом эфире все три игры – с Египтом, Буркина-Фасо, а ещe с Тринидадом и Тобаго. Уже ждeм 🤩» – говорится в сообщении.

28 мая Россия сыграет товарищеский матч против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.