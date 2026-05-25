«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

Телеканал «Матч ТВ» объявил, что проведет трансляции трех ближайших товарищеских матчей сборной России.
«BETBOOM матчи сборной России – на «Матч ТВ»! До ЧМ будет чем заняться 🔥Покажем в прямом эфире все три игры – с Египтом, Буркина-Фасо, а ещe с Тринидадом и Тобаго. Уже ждeм 🤩» – говорится в сообщении.
28 мая Россия сыграет товарищеский матч против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»