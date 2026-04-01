Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»

Комментатор Геннадий Орлов назвал единственного футболиста сборной России, достойно проявившего себя в товарищеской встрече с Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Вчера в Санкт-Петербурге лишь один футболист у нас соответствовал высоким международным стандартам – это Головин. Всe делает логично, технично. Но один в поле не воин.

Жалко не было Миранчуков – они тоже индивидуально сильны. Но всем остальным при всeм к ним уважении не хватает мастеровитости.

Что заметного сделал Глушенков? Какие потери совершал Кисляк? В ЦСКА он действует гораздо увереннее, но там и уровень соперников другой.

Есть вопросы к нашим футболистам, которые хотят уехать в Европу. Смелее надо брать инициативу в таких играх, ярче проявлять себя», – сказал Орлов.