  • Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали

Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали

1 апреля, 15:36
7

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Мали.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Команда Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, но они оказались гораздо хуже, чем Никарагуа. Эти бездельники приехали в Россию просто получить деньги.

Отнеслись к игре абсолютно несерьезно, просто поваляли дурака. Иногда проблески были, но играли без желания.

Им какая разница? Деньги все равно заплатят, они хорошо покушают, поспят – и их отправят самолетом домой. Абсолютно ни к чему такие игры не приводят, они не нужны.

Тем более Карпин меняет составы, как перчатки. Лучшие игроки должны быть на поле, а он меняет игроков как попало. Это что за тренер такой?» – сказал Пономарев.

Источник: «РИА Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия Пономарев Владимир
Комментарии (7)
рылы
1775047161
зулусы-бездельники)
boris63
1775047350
Разбродная России.
Айболид
1775048075
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча "Россия – Мали" - объедкин дырявый чёрт .
Cleaner
1775049451
Это тренер ВАЛЕРА. Любимчик чиновников из РФС!!!...)))
ScarlettOgusania
1775049897
игры с третьим составом Мали ни к чему хорошему не приводят, только для галочки играют, и малийцы с никарагуанцами сыты и сборники одеты-обуты, на результат всем пох**, лучше бы в командах тренировались, а не в сборной, меньше было бы критики в ее адрес от болельщиков и журналистов... такие игры только расхолаживают игроков, безразличие сквозит в каждом интервью после матчей...((
Правдоруб100
1775058090
Чиновники РФС, вы там спите что ли, пока этот недотренер сборную разваливает???!!! Позору для страны набрал на все будущие годы хватит!!! И сидит, за кресло держится обеими руками, не оторвёшь!!!
VVM1964
1775060631
Даже до пенсионеров начало что-то доходить !)... Пока ещё не всё, но уже хотя бы что-то!)...
