Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от товарищеской встречи между сборными России и Мали.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«Команда Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, но они оказались гораздо хуже, чем Никарагуа. Эти бездельники приехали в Россию просто получить деньги.

Отнеслись к игре абсолютно несерьезно, просто поваляли дурака. Иногда проблески были, но играли без желания.

Им какая разница? Деньги все равно заплатят, они хорошо покушают, поспят – и их отправят самолетом домой. Абсолютно ни к чему такие игры не приводят, они не нужны.

Тем более Карпин меняет составы, как перчатки. Лучшие игроки должны быть на поле, а он меняет игроков как попало. Это что за тренер такой?» – сказал Пономарев.