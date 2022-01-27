Сборная Мали по футболу

- 27 января 2022
- 00:59 Кубок Африки. Экваториальная Гвинея в серии пенальти прошла Мали
- 22 января 2022
- 22:40 Египет – Сенегал и другие пары африканских стыков за ЧМ-2022
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 20 января 2022
- 23:59 Кубок Африки. Мали и Гамбия пробились в 1/8 финала
- 16 января 2022
- 17:58 Кубок Африки. Гамбия на 90-й минуте спасла ничью в игре с Мали
- 12 января 2022
- 20:49 Тунис отказался доигрывать ошибочно завершенный матч с Мали (The Athletic) 1
- 20:16 Видео Тренер Туниса атаковал судью за отсутствие компенсированного времени в матче с Мали
- 18:01 Кубок Африки. Сборная Мали обыграла Тунис в матче с незабитым пенальти и удалением 1
- 11:01 Тунис – Мали: малийцы не проигрывают шесть матчей подряд
- 8 февраля 2021
- 08:38 Марокко – победитель чемпионата африканских наций
- 22 декабря 2020
- 18:30 Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ 4
- 8 июля 2019
- 20:56 Кубок Африки. Кот-д'Ивуар вышел в четвертьфинал благодаря голу Заха 1
- 2 июля 2019
- 23:52 Кубок Африки. Сборные Мали и Туниса вышли в плей-офф
- 28 июня 2019
- 19:30 Кубок Африки. Хазри принес Тунису ничью в игре с Мали. Ранее хавбек отказал «Краснодару»
- 11 ноября 2017
- 19:33 Отбор на ЧМ-2018. Габон и Мали голов не забили 1
- 7 октября 2017
- 01:55 Отбор на ЧМ-2018. Кот-д'Ивуар сыграл вничью с аутсайдером Мали и может потерять лидерство в группе