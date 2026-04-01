Игру сборной России назвали позором и призвали увезти команду на Дальний Восток

Блогер, бывший журналист «Советского спорта» Дмитрий Егоров прокомментировал исход матча Россия – Мали (0:0).

«Я не очень понимаю тезиса, что сборную нельзя критиковать. Можно и нужно. Очень нужно, потому что сборная как и все мы должна существовать не только в условиях пожертвований, но и KPI.

Несмотря на отсутствие еврокубков ребята остались на тех же зарплатах. Поднимают сотни миллионов в год. Подписывают контракты с подъемными. Двигаются на деньгах госкомпаний в основном. На деньги людей.

И если они возят говно с Чили, Перу, Никарагуа и Мали – надо честно писать, что они возят говно. Прям говно. Унылое. Потому что люди приходят, а потом думают: а мы зачем пришли? А что эти было и зачем?

Одолжение со стороны 30 игроков и тренера? Ну, если одолжение, то давайте поделим количество продаваемых билетов на единицу матча в РПЛ. Посчитаем зэпки тогда. Выплатим по факту.

За сборную России нужно играть с искрами. Особенно в это время. Время, когда народ хоть кто-то должен развлекать. Народ трудится. Народ ограничивают. Веселите!

И если на вас с вашими миллионами возложена функция развлекать, если все трудятся и стараются вас превозносить, в том числе люди, работающие в РФС – то надо не как-то отрабатывать, а не отталкивать людей от сборной.

Это просто невозможно смотреть. Мне легче на ЛФЛ низшего дивизиона прийти – я больше эмоций получу. И если так, то зачем они играют?

Мной тут не ханжество правит. Это реально позор. Не результат, а ощущение от происходящего. Давайте да, скажем, что все хорошо, обманем себя. Выглядит всe очень плохо. Мрак.

Пора сборной России во Владивостоке сыграть. Хабаровске.

Чуть показать, что ребята о России, а не о кайфе. Больше никаких Петербургов, Краснодаров и т.д.

Плевать на счет. Это просто ужас. Можно 0:4 проиграть, но дать людям хоть что-то.

На сборную работает огромное количество людей. Дают все самое лучшее. Стараются, обеспечивают комфорт и смыслы.

В ответ – просто обман и позор со стороны игроков и тренерского штаба.

Во Владивосток играть. В Сибирь. На Север», – написал Егоров.