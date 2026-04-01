Игру сборной России назвали позором и призвали увезти команду на Дальний Восток

1 апреля, 08:45
16

Блогер, бывший журналист «Советского спорта» Дмитрий Егоров прокомментировал исход матча Россия – Мали (0:0).

«Я не очень понимаю тезиса, что сборную нельзя критиковать. Можно и нужно. Очень нужно, потому что сборная как и все мы должна существовать не только в условиях пожертвований, но и KPI.

Несмотря на отсутствие еврокубков ребята остались на тех же зарплатах. Поднимают сотни миллионов в год. Подписывают контракты с подъемными. Двигаются на деньгах госкомпаний в основном. На деньги людей.

И если они возят говно с Чили, Перу, Никарагуа и Мали – надо честно писать, что они возят говно. Прям говно. Унылое. Потому что люди приходят, а потом думают: а мы зачем пришли? А что эти было и зачем?

Одолжение со стороны 30 игроков и тренера? Ну, если одолжение, то давайте поделим количество продаваемых билетов на единицу матча в РПЛ. Посчитаем зэпки тогда. Выплатим по факту.

За сборную России нужно играть с искрами. Особенно в это время. Время, когда народ хоть кто-то должен развлекать. Народ трудится. Народ ограничивают. Веселите!

И если на вас с вашими миллионами возложена функция развлекать, если все трудятся и стараются вас превозносить, в том числе люди, работающие в РФС – то надо не как-то отрабатывать, а не отталкивать людей от сборной.

Это просто невозможно смотреть. Мне легче на ЛФЛ низшего дивизиона прийти – я больше эмоций получу. И если так, то зачем они играют?

Мной тут не ханжество правит. Это реально позор. Не результат, а ощущение от происходящего. Давайте да, скажем, что все хорошо, обманем себя. Выглядит всe очень плохо. Мрак.

Пора сборной России во Владивостоке сыграть. Хабаровске.

Чуть показать, что ребята о России, а не о кайфе. Больше никаких Петербургов, Краснодаров и т.д.

Плевать на счет. Это просто ужас. Можно 0:4 проиграть, но дать людям хоть что-то.

На сборную работает огромное количество людей. Дают все самое лучшее. Стараются, обеспечивают комфорт и смыслы.

В ответ – просто обман и позор со стороны игроков и тренерского штаба.

Во Владивосток играть. В Сибирь. На Север», – написал Егоров.

  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
FFR
1775025669
Что верно, то верно, зарплата футболистов РПЛ явно завышена. Из-за лимита нет конкуренции. Игроки с российским паспортом вообще особо не утруждают себя.
biber.ru
1775025987
В Анадырь к белым медведям и пропитую Ваенгу пусть прихватят.
Январь 59
1775026471
Всю команду не обязательно гнать, но вот таких как Баринов,Обляков, Глушенков - которые пугали бакланов на крыше можно и отправить. Глядя на игру нашей сборной создалось впечатление, что они сделали всё что бы не выиграть. А вот зарплатная ведомость явно с лишними двумя нолями. Ребятки явно попутали берега. Люди по стране получают в 50-100 раз меньше.
cska1948
1775026673
А чему тут удивляться, есл в лучших российских клубах на первых ролях легионеры, а наши сборники у них на подтанцовке? Назовите футболистов Краснодара и Зенита которые являются системообразующими в сборной. Нет таких футболистов из клубов ведущих борьбу за звание чемпиона РПЛ. Так чего вы тогда хотите от этой сборной? А если хотите, чтобы сборная ИГРАЛА, так введите лимит на легов, чтобы их было не более ТРЁХ человек в команде.
ScarlettOgusania
1775027648
согласен с автором, особенно в сопоставлении труда народа и футбольной сборной, хорошо, что не потерял время на просмотр этого "позора"... по поводу игры "сборников" уже не раз писал, что игроков вполне устраивает вызов в сборную исключительно в личных интересах, поднять свою цену на трансфермаркете, а на игру все давно забили, обсираясь с командами Чили, Мали и Никарагуа, безразличием несет от каждого движения на поле, лишь бы травму не получить...
Evgenijgerasimov607@gmail
1775030296
Пора разогнать этого Унылого вместе с тренерским штабом, уже нет сил смотреть на это
Plyash
1775035446
Бывший журналюга Егоров Дмитрий , не надо обижать своими перлами Владивосток и Хабаровск , Сибирь и Север . Там живут такие же соотечественники , как и ты , и им также не нужен такой футбол . Думай , прежде чем писать . А вот отправить чиновников от РФС , иже с ними сб.России базироваться на Колыму , годика на три с правом переписки , в город Анадырь , где приличные футбольные поля , построенные ещё Абрамовичем Ромой , когда он был мэром это чуда-города , вполне возможно . Можно в Певек , там комфорта поменьше .А Колосков за ними присмотрел бы ..
_Sasha_
1775036071
Тренера менять...
ОК, Зенит!
1775046865
Лучше и не скажешь. Позорище, а не сборная. Ну а тренер… тут материться нельзя, к сожалению. А надо бы. Интересует лишь одно - валераверим в отставку сам подаст?
Oldtrafford83
1775105928
Зарабатываются лёгкие деньги, зачем лишний раз напрягаться))
