Боярский написал стихотворение по матчу Россия – Мали

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский написал восьмистишие по мотивам товарищеского матча Россия – Мали (0:0).
«Сборная России – снова без огня, без силы,
Главный тренер Валерий Карпин – не выходит ничего, как ни крути,
Для кого играет сборная – вопрос повис уныло,
В Санкт-Петербурге матч – нули на табло и на поле одни.
Сборная Мали – приехали одни гиганты,
Обляков не забил пенальти – вздохнули трибуны враз,
Все разочарованы, исчезли все фанты,
После матча спела Ваенга – и грусть накрыла нас».
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского