Боярский написал стихотворение по матчу Россия – Мали

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский написал восьмистишие по мотивам товарищеского матча Россия – Мали (0:0).

«Сборная России – снова без огня, без силы,

Главный тренер Валерий Карпин – не выходит ничего, как ни крути,

Для кого играет сборная – вопрос повис уныло,

В Санкт-Петербурге матч – нули на табло и на поле одни.

Сборная Мали – приехали одни гиганты,

Обляков не забил пенальти – вздохнули трибуны враз,

Все разочарованы, исчезли все фанты,

После матча спела Ваенга – и грусть накрыла нас».