Боярский написал стихотворение по матчу Россия – Мали

1 апреля, 09:36
3

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский написал восьмистишие по мотивам товарищеского матча Россия – Мали (0:0).

«Сборная России – снова без огня, без силы,

Главный тренер Валерий Карпин – не выходит ничего, как ни крути,

Для кого играет сборная – вопрос повис уныло,

В Санкт-Петербурге матч – нули на табло и на поле одни.

Сборная Мали – приехали одни гиганты,

Обляков не забил пенальти – вздохнули трибуны враз,

Все разочарованы, исчезли все фанты,

После матча спела Ваенга – и грусть накрыла нас».

  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
ЦСКА и сборная России поздравили Акинфеева с 40-летием 9
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться 3
Карпин определил самого талантливого российского футболиста 3
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Юбиляр
1775035375
Нееее - у нас тут Цугундер сочиняет гораздо лучше ! Гыгыгы. А это что за херь какая-то !!! ...
vinsent
1775041421
стихи - не менее унылое говно
subbotaspartak
1775043846
«Сборная России – снова без огня, без силы, Главный тренер Валерий Карпин – не выходит ничего, как ни крути, Для кого играет сборная – вопрос повис уныло, В Санкт-Петербурге матч – нули на табло и на поле одни. Сборная Мали – приехали одни гиганты, Обляков не забил пенальти – вздохнули трибуны враз, Все разочарованы, исчезли все фанты, После матча спела Ваенга – и грусть накрыла нас». Это тебе, моя Наталья... КАНАЛЬЯ!!!!!
Главные новости
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
8
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
3
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:15
2
⚡️ Кубок России. «Спартак» выбил «Зенит» из Пути регионов, победив в серии пенальти
Вчера, 23:02
134
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
11
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
