Рабинер похвалил себя после унылой ничьей России и Мали: «Какой же я молодец»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост после товарищеского матча России и Мали (0:0).

«Какой же я молодец, что остался до конца верен своему решению не смотреть матчи Россия – Никарагуа и Россия – Мали-2. На четыре часа меньше вычеркнуто из жизни.

И, знаете, слова Валерия Карпина перед этими матчами, что нынешняя сборная сильнее, чем в 2021-м, отчего-то укрепили меня в этом решении. Потому что сразу возник вопрос: «За кого нас держат?»

Это примерно как если бы сейчас Дженнаро Гаттузо сказал, что нынешняя сборная Италии сильнее, чем в 2006-м», – написал Рабинер.