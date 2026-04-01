Рабинер похвалил себя после унылой ничьей России и Мали: «Какой же я молодец»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост после товарищеского матча России и Мали (0:0).
«Какой же я молодец, что остался до конца верен своему решению не смотреть матчи Россия – Никарагуа и Россия – Мали-2. На четыре часа меньше вычеркнуто из жизни.
И, знаете, слова Валерия Карпина перед этими матчами, что нынешняя сборная сильнее, чем в 2021-м, отчего-то укрепили меня в этом решении. Потому что сразу возник вопрос: «За кого нас держат?»
Это примерно как если бы сейчас Дженнаро Гаттузо сказал, что нынешняя сборная Италии сильнее, чем в 2006-м», – написал Рабинер.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера