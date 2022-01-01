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    Том Сентфьетт

    Тренер
    Имя Том
    Фамилия Сентфьетт
    Команда Гамбия
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 29 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гамбия 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.01.2022 Алжир 0 : 0 Гамбия
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