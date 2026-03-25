Более 8 игроков сборной Мали пропустят матч с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт подтвердил, что его команда приедет в Россию неосновным составом.

«Нам придется сыграть молодым составом – многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам.

Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба – «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и еще несколько игроков основной команды», – сказал Сентфьетт.