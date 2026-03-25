Более 8 игроков сборной Мали пропустят матч с Россией

25 марта, 16:06
18

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт подтвердил, что его команда приедет в Россию неосновным составом.

«Нам придется сыграть молодым составом – многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам.

Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба – «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и еще несколько игроков основной команды», – сказал Сентфьетт.

  • Россия примет Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
  • Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 по московскому времени.
  • 27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет со сборной Никарагуа.
  • Россия более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
  • В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774444638
...я ж и говорю, что это "Ласковый май" вторым составом да ещё и под фанеру...
Ответить
evgevg13
1774445033
Очередное пробитое дно. Сб.Мали- дети.Вам это ничего ен напоминает?
Ответить
Император 1
1774445218
Блин, хотелось бы против основы сыграть(
Ответить
СильныйМозг
1774445228
Думаю, тоже начать переговоры с нашей федерацией по футболу. Чем я и мои знакомые хуже такой сборной(Мали)? Так еще и денег нам заплатят.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774445768
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА с пингвинами не рискуют сыграть ⚽️
Ответить
andr45
1774447759
Вспоминаю матч Сочи : Ростов, в котором Карпин был вынужден поставить семнадцати-восемнадцатилетних юнцов. Сочинцы тогда одержали славную победу 10 : 1 Так что игрочишкам сборной Рассеи есть с кого брать пример))
Ответить
neim
1774448112
Ну всё, порвём их, как тузик грелку, тем более, что пять вратарей вызвали ! )))
Ответить
Дубина
1774448425
Надо дзюбу брать стату поправить еще)))
Ответить
Цугундeр
1774449055
И водят и водят нам по рылу...
Ответить
Бумбраш
1774465323
Ну и у нас пускай молодёжка сыграет,и заплатят Мали не основную сумму.и сказать,сложная экономическая обстановка.раководители в рэфээсе просто днари
Ответить
