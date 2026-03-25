Более 8 игроков сборной Мали пропустят матч с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт подтвердил, что его команда приедет в Россию неосновным составом.
«Нам придется сыграть молодым составом – многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам.
Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба – «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и еще несколько игроков основной команды», – сказал Сентфьетт.
- Россия примет Мали 31 марта в Санкт-Петербурге.
- Матч на «Газпром Арене» начнется в 20:00 по московскому времени.
- 27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет со сборной Никарагуа.
- Россия более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
