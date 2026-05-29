Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией

Вчера, 11:27
4

Защитник сборной России Данил Круговой подвел итоги товарищеского матча с Египтом.

«Матч с Египтом был сложным. Ожидаемо, что первые 20 минут был большой наплыв египтян. У нас получилось его сдержать. После 20-й минуты мы чуть выровняли игру и взяли под свой контроль. Начали создавать моменты и подходы, но не получилось реализовать.

Что касается второго тайма, то с первых минут сразу взяли инициативу – создали пару неплохих моментов. Но Египет воспользовался своим моментом и победил. Не могу сказать, что заслуженно. Потому что точно на победу они не наиграли», – сказал Круговой.

  • Россия проиграла Египту со счетом 0:1. Встреча проходила в Каире.
  • Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
  • Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге ФИФА и сыграет на ЧМ-2026.

Комментарии (4)
vitleon
1780047043
Я наверное другой матч смотрел
ZAITZEFF2011
1780048916
Незаслуженной может быть только ваша з/п за такие матчи.
Бумбраш
1780050798
Раз проиграли, значит уёво играли...кругалек отмазки тупые лепит
Sky Spartak
1780060562
Взяли инициативу ))) На 21- минуте заработали угловой...разыграли, ещё один угловой...и ВСЁ .... Весь матч в защите сидели, потом пешком ходили,так как сдохли... Немного мяч им дали попинать и то когда Египет забил и сел в оборону )))
