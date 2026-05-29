Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией

Защитник сборной России Данил Круговой подвел итоги товарищеского матча с Египтом.

«Матч с Египтом был сложным. Ожидаемо, что первые 20 минут был большой наплыв египтян. У нас получилось его сдержать. После 20-й минуты мы чуть выровняли игру и взяли под свой контроль. Начали создавать моменты и подходы, но не получилось реализовать.

Что касается второго тайма, то с первых минут сразу взяли инициативу – создали пару неплохих моментов. Но Египет воспользовался своим моментом и победил. Не могу сказать, что заслуженно. Потому что точно на победу они не наиграли», – сказал Круговой.