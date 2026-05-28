В РФС прокомментировали поражение России от Египта

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин опубликовал пост после товарищеского матча Египет – Россия (1:0).
«Египет – в порядке. Хороший спарринг для сборной. Чем больше таких будет, тем быстрее парни будут расти. Нужен накал.
P.S. Александра Головина в центре очень не хватало», – написал Терешин.
- Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
- В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина