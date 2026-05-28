В РФС прокомментировали поражение России от Египта

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин опубликовал пост после товарищеского матча Египет – Россия (1:0).

«Египет – в порядке. Хороший спарринг для сборной. Чем больше таких будет, тем быстрее парни будут расти. Нужен накал.

P.S. Александра Головина в центре очень не хватало», – написал Терешин.