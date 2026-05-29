Заявка Аргентины на ЧМ-2026

Сборная Аргентины в соцсетях опубликовала состав команды на чемпионат мира-2026.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Атлетико» Мадрид), Херонимо Рульи («Марсель»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико» Мадрид), Гонсало Монтиэль («Ривер Плейт»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Факундо Медина («Ланс»).
Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Джованни Ло Чельсо («Бетис»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Тиаго Алмада («Атлетико» Мадрид), Эсекьель Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Нико Пас («Комо»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Валентин Барко («Страсбург»).
Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас»), Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид).