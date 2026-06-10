Кержаков ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026. Он признался, что будет болеть за сборную Узбекистана.

«Планирую следить за мундиалем. Интересно посмотреть на игру Узбекистана. Их выход на чемпионат мира – событие. В принципе, буду за всеми смотреть, хочется следить за новинками в футболе.

На прошлом чемпионате мне хотелось, чтобы выиграла Аргентина. Сейчас уже нет такого интереса. Победить должен сильнейший», – сказал Кержаков.