Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов поделился эмоциями от приглашения в сборную России

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов высказался о своем вызове в сборную России. 18-летний россиянин ранее прибыл в расположение национальной команды.

– Как давно не был в России? Какие эмоции от приезда?

– В России был прошлым летом, приезжал увидеть семью и своих близких. Всегда хорошо, когда на Родину приезжаешь. Свои люди везде.

– Валерий Карпин говорил, что звонил тебе перед тем, как вызвать. О чeм разговаривали с ним? Ждал ли ты этот звонок?

– Да, да, мы созвонились и поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я о нeм чуть узнал. Конечно, это было неожиданно, но очень был рад, когда понял, что происходит. У нас ещe много о чeм осталось поговорить. Ещe больше есть, о чeм можно узнать друг о друге.

– Какие вопросы он задал?

– Первый вопрос был: «Ты готов играть за сборную России?». И, конечно, я сразу ответил, что да.

– Что для тебя значит играть за сборную России?

– Играть за страну, где я родился, за сборную России – это всегда была мечта, как и для любого футболиста должна быть мечта играть за сборную. Считай, что ты один из лучших игроков всей страны. Это очень хорошо для меня, для моей семьи. Из-за этого я очень рад.