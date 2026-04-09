Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России

9 апреля, 10:51
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности приглашения в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Соболева.

В марте форварда не вызывали на товарищеские матчи команды РФ с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», – сказал Карпин.

  • 29-летний Соболев в последний раз играл за сборную России в ноябре 2023 года.
  • Ближайший сбор национальной команды пройдет в июне.

Источник: РИА «Новости»
Бумбраш
1775721254
Пускай оттачивает нырки,а там посмотрим
...уефан
1775721762
...он уже и акваланг купил, ждёт вызова...
Vitaga
1775724285
снова расширенный состав ... снова 40 игроков и 5 вратарей. да сколько можно уже.. Карпин уходи!
Спартач80
1775725518
Там ещё будет конкуренция за него, со сборной по водным вида спорта...
subbotaspartak
1775725679
Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России: А мне откуда знать?
anatolich72
1775729717
В сборную Соболева? Только в очках!
zigbert
1775752449
Пока ещё не вошел в доверие к Карпину.
