Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности приглашения в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Соболева.
В марте форварда не вызывали на товарищеские матчи команды РФ с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).
«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», – сказал Карпин.
- 29-летний Соболев в последний раз играл за сборную России в ноябре 2023 года.
- Ближайший сбор национальной команды пройдет в июне.
