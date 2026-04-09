Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности приглашения в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Соболева.

В марте форварда не вызывали на товарищеские матчи команды РФ с Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», – сказал Карпин.