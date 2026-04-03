Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров предложил организовать национальной команде серию матчей с Италией.

– Стоит ли РФС задуматься об организации матча со сборной Италией, которая не попала на чемпионат мира-2026?

– Естественно, все ждут топового соперника. Тогда мы посмотрим хоть на наш уровень, а то нам главный тренер говорит, что эта сборная сильней предыдущей, а по факту это невозможно определить без спарринга с сильным соперником.

Если Карпин видит по матчам с Мали и Никарагуа, что наша сборная играет хорошо... Ещe и 0:0 с Мали, то тогда у меня глубокие сомнения про наш уровень.

Думаю, с Италией будет показатель. Надо какой-то турнир придумать боевой. Думаю, РФС давно об этом задумывается, но возможности не имеет привезти кого-то из топов. Пока играем с Никарагуа и вторым-третьим составом Мали. К нам ещe нормальные сборные не приезжали. Хотя можно пригласить баскетболистов, против них сыграть. Послушать, что они два метра.

Классно, что сейчас показывают установки, речь главного тренера. Теперь понятно, чего Карпин боится. Я не помню, чтобы когда-то боялись высокорослых игроков. Какая разница, какой рост? Малийцы, наверное, и баскетболисты хорошие. Думаю, в баскетбол они нас бы точно обыграли.

Главное, что всe тренерам нравится, игра хорошая, а народ потерпит. Если честно, бред этот слушать невозможно. Либо смеются над нами просто, когда говорят, что хорошая игра с Мали при счeте 0:0, либо уровень нашей сборной такой. Перу и Чили нас возили не самым сильным составом. С Италией надо пробовать. Нам с ними надо организовать серию товарищеских матчей – Кубок неудачников. Матч там, матч здесь.

– Может, лучше один матч в Москве, а другой в Петербурге и назвать, как известный фильм: «Невероятные приключения итальянцев в России»?

– Да, супер! Вы уже и сюжет придумали. Осталось только до РФС донести.